Na carrière nu ook huwelijk van Oostenrijkse vicekanselier in crisis door gelekte video

Een gelekte video, waaruit blijkt dat hij openstaat voor omkoping, heeft grote gevolgen voor Heinz-Christian Strache. Niet alleen moest de Oostenrijkse FPÖ-politicus ontslag nemen als vicekanselier en als partijvoorzitter, ook zijn huwelijk hangt aan een zijden draadje. “Ik ben in shock”, zo getuigde zijn vrouw Philippa in de Duitse pers. “Hij zal met de gevolgen moeten leven.”

De beelden werden gefilmd in juli 2017, tijdens een vakantie van Strache (49) op het Spaanse eiland Ibiza. We zien hem en FPÖ-fractievoorzitter Johann Gudenus tijdens een afspraakje met een nichtje van een Russische miljardair. Zij verklaart miljoenen te willen investeren in Oostenrijk en stelt voor om 50 procent van de aandelen van een Oostenrijkse krant te kopen “zodat ze Strache en zijn partij kan helpen bij de komende verkiezingen”. Maar ze verwacht dan wel een tegenprestatie. Iets waar de twee politici gretig mee instemmen.

Wat Strache en Gudenus niet wisten: de vrouw komt helemaal niet uit een miljardairsfamilie en alles wordt gefilmd met een verborgen camera. Zes uur lang bespreken ze uiteenlopende zaken: van bouwcontracten over drugsmisbruik tot zelfs orgieën binnen de Oostenrijkse regering.

Strache nam intussen al ontslag als vicekanselier van Oostenrijk en als partijvoorzitter van FPÖ. Maar nu lijkt ook zijn huwelijk aan een zijden draadje te hangen. “Ik ben in shock en moet eerst al mijn gedachten eens op een rijtje zetten”, aldus Philippa Strache maandag. “Maar ik kijk altijd vooruit. Zelfs nu. Al mijn energie gaat nu naar mijn kind (ze beviel afgelopen oudejaarsdag van zoon Hendrik, nvdr.) en ik blijf me ook inzetten voor dierenwelzijn. Mijn man zal met de gevolgen moeten leven.”

Ondertussen probeert haar man hun huwelijk te redden met een publieke verontschuldiging. “Ik gedroeg me opschepperig als een tiener”, verklaarde hij onder meer. “Ik wilde als macho indruk maken op een aantrekkelijke vrouw. Ik handelde beschamend overdreven en zo heb ik de belangrijkste persoon in mijn leven diep gekwetst.”

Vervolgens richtte hij zich op de persconferentie rechtstreeks tot zijn echtgenote: “Lieve Philippa, ik weet dat je nu kijkt. Ik begrijp dat je gekwetst en teleurgesteld bent, maar ik hoop dat je me kan vergeven, want het spijt me echt en ik bied mijn excuses aan.”