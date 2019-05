Drie dode vrouwen ontdekt in woning in Wenen

In een woning in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn de lijken van drie vrouwen aangetroffen. Speurders gaan ervan uit dat het om een 45-jarige vrouw en haar dochters van ongeveer 17 gaat. Dat heeft de politie dinsdag meegedeeld.

De oorzaak van het overlijden is nog onduidelijk. Ook de identiteit van de vrouwen is nog niet bevestigd. De komende dagen wordt een autopsie uitgevoerd.

Volgens het Oostenrijkse persagentschap APA waren de lijken in staat van ontbinding en lagen ze dus al langer in de woning. Er zou geen sprake zijn van zichtbare verwondingen. De politie sprak in een mededeling van “zorgelijke sterfgevallen”.