Kopstuk van grootste partij van Nederland hekelt rol van de moderne vrouw: “Wat gebeurt er als ze 30 worden?”

De Nederlandse politicus Thierry Baudet, kopstuk van het uiterst rechtse Forum voor Democratie, krijgt bakken kritiek over zich heen. De reden? Een essay dat hij schreef waarin hij onder meer zijn visie gaf over de rol van de moderne vrouw in de samenleving. “Emancipatie wordt doorgaans gevierd als een van de grote verwezenlijkingen van onze maatschappij. Maar hoe is het de vrouwen sindsdien echt vergaan? Wat gebeurt er als ze 30 worden?”

LEES OOK. Hij heeft een radicale mening over alles en wint plots de Nederlandse verkiezingen, maar wie is Thierry Baudet? (+)

Baudet, sinds de verkiezingen van maart de frontman van de grootste partij van Nederland, schreef een essay voor het Amerikaanse tijdschrift American affairs. Hij behandelde daarin het (nieuwe) werk van de bekende Franse auteur Michel Houellebecq. Een deel van het vrij lange essay gaat over “de bevrijde status” van de moderne vrouw. “Vandaag worden vrouwen, van op een jonge leeftijd, aangespoord om een carrière na te streven en financieel onafhankelijk te worden. Er wordt van hen verwacht dat ze de traditionele rol als steunpilaar voor hun echtgenoot verwerpen en streven naar een gelijkwaardige relatie waarin de genderrollen onderling verwisselbaar zijn.”

“Maar hoe is die emancipatie voorlopig voor hen gegaan?”, vervolgt Baudet. “Wat gebeurt er als ze 30 worden? Als ze fulltime blijven werken, wordt een gezin bouwen erg moeilijk, zo niet onmogelijk. Dat is waarom westerse vrouwen almaar minder kinderen krijgen, als ze er überhaupt nog krijgen. Werk en kinderen beperken de tijd die overblijft voor het onderhoud van een toegewijde relatie en zeldzaam zijn de geliefden die zowel fulltime werken, kinderen opvoeden en genoeg in elkaar investeren zodat hun huwelijk over een langere periode gezond blijft. Een onvermijdbaar resultaat daarvan is de demografische achteruitgang van Europa. En een andere uitkomst: het voortdurende conflict, de constante competitie en - uiteindelijk - het geruzie, de echtscheiding, sociale isolatie en een nieuwe generatie jongens en meisjes die opgroeien in een gebroken gezin.”

Voor het Amerikaanse tijdschrift @americanaffrs schreef ik een lang essay over het oeuvre van Houellebecq, toegespitst op zijn laatste boek, Sérotonine. "Houellebecq’s Unfinished Critique of Liberal Modernity" - American Affairs Journal https://t.co/AKe0k4ROhj — Thierry Baudet (@thierrybaudet) 20 mei 2019

Het essay bleef niet onopgemerkt. In geen tijd werd Baudet overladen met kritiek, zowel uit linkse als rechtse hoek. “Baudet toont weer zijn ware aard. Hij stelt dat vrouwenrechten de oorzaak zijn van de ondergang van Europa”, schrijft D66-Kamerlid Pia Dijkstra op Twitter. “We gaan niet terug in de tijd Thierry. Abortus en euthanasie zijn verworvenheden die wij ons nooit laten afpakken.”

Baudet toont weer zijn ware aard: Stelt dat vrouwenrechten oorzaak zijn van 'ondergang' Europa. We gaan níet terug in de tijd, Thierry. Abortus en euthanasie zijn verworvenheden die wij ons nooit laten afpakken. #D66 https://t.co/4N0d6upBfF — Pia Dijkstra (@piadijkstra) 20 mei 2019

“Baudet ziet het opvoeden van kinderen alleen als een zaak voor vrouwen”, luidt het bij Kathalijne Buitenweg van GroenLinks. “Zij moeten meer baren en minder werken, en hebben geen recht op abortus. Lieve mama, hoe is het mogelijk dat we deze rechten van vrouwen opnieuw moeten bevechten?”

Baudet ziet het opvoeden van kinderen alleen als een zaak voor vrouwen. Zij moeten meer baren en minder werken, en hebben geen recht op abortus.



Lieve mama, hoe is het mogelijk dat we deze rechten van vrouwen opnieuw moeten bevechten? #spreekjeuit — Kathalijne Buitenweg (@kathalijne) 20 mei 2019

“2019. Baudet stelt de gelijkheid tussen man en vrouw ter discussie”, aldus VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz. “Sterker nog, wij vrouwen brengen zo ongeveer het hele continent Europa in gevaar... Aan zo’n man wil ik eigenlijk niet eens gelijk zijn.”

2019. Baudet stelt de gelijkheid tussen man en vrouw ter discussie.

Sterker nog, wij vrouwen brengen zo ongeveer het hele continent Europa in gevaar... aan zo’n man wil ik eigenlijk niet eens gelijk zijn ?? — Dilan Yesilgoz (@DilanYesilgoz) 20 mei 2019

“Hoog tijd dat vrouwen Baudet ter discussie stellen”, schrijft SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen. “Werkende vrouwen en abortus als oorzaak van de achteruitgang van Europa? Koekoek!”

Hoog tijd dat vrouwen Baudet ter discussie stellen.



Werkende vrouwen en abortus als oorzaak van de achteruitgang van Europa? Koekoek!



Tijd voor een debat @thierrybaudet? https://t.co/tFsGSp8rBb — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) 20 mei 2019

Ingrid van Engelshoven, D66-minister van Onderwijs , is “ontzet door de domme uitspraken”. “Ik blijf strijden voor financiële onafhankelijkheid van vrouwen zodat zij in vrijheid altijd hun eigen keuzes kunnen maken.”

Ontzet door de domme uitspraken van Baudet. Ik blijf strijden voor financiële onafhankelijkheid van vrouwen zodat zij in vrijheid altijd hun eigen keuzes kunnen maken. — Ingrid van Engelshoven (@ivanengelshoven) 20 mei 2019

Thierry Baudet heeft ondertussen zelf ook gereageerd op de kritiek. “Ik vind het jammer dat het weer over één zinnetje gaat”, zegt hij aan NOS. “Ik geef geen mening. Ik analyseer een bepaalde trend, door de ogen van Michel Houellebecq.”