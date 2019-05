Lionel Messi leidt Argentijnse selectie in Copa America, ook Matias Suarez opgeroepen

Lionel Messi voert de 23-koppige Argentijnse selectie aan voor de Copa America, die volgende maand in Brazilië begint. De voetbalbond van Argentinië gaf de namen dinsdag vrij.

Ook ex-Anderlechtspits Matias Suarez (River Plate) kreeg een oproeping, net als onder meer Sergio Agüero (Manchester City), Paulo Dybala (Juventus) en Angel Di Maria (PSG). Interkapitein Mauro Icardi ontbreekt dan weer.

Argentinië speelt in de groepsfase tegen Colombia (15 juni), Paraguay (19 juni) en Qatar (23 juni). De voorbije twee edities (in 2015 en 2016) verloren Messi en co de finale van Chili na strafschoppen.

- selectie -

Keepers: Esteban Andrada (Boca Juniors), Franco Armani (River Plate), Agustin Marchesin (Club America)

Verdedigers: Milton Casco (River Plate), Renzo Saravia (Racing), Nicolas Otamendi (Manchester City), Juan Foyth (Tottenham), Ramiro Funes Mori (Villarreal), German Pezzella (Fiorentina), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Acuna (Sporting)

Middenvelders: Leandro Paredes (PSG), Giovani Lo Celso (Betis), Roberto Pereyra (Watford), Angel di Maria (PSG), Guido Rodriguez (Club America), Rodrigo De Paul (Udinese), Exequiel Palacios (River Plate)

Aanvallers: Lionel Messi (FC Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Lautaro Martinez (Inter Milaan), Matias Suarez (River Plate), Paulo Dybala (Juventus)