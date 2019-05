Buurtbewoner filmt hoe agent een al overmeesterde verdachte tegen het hoofd schopt in Molenbeek

Sint-Jans-Molenbeek - Een politieman van de zone Brussel-West is op non-actief gezet nadat een filmpje opdook waarin hij een arrestant op het hoofd schopt. Dat meldt de woordvoerster van de politiezone. De beelden werden maandagavond gemaakt door een buurtbewoner.

Het incident vond maandagavond plaats in de Pastorijstraat in Sint-Jans-Molenbeek en werd gefilmd door een buurtbewoner, dinsdagochtend verspreidde de krant La Capitale de beelden.

Op de video is te zien hoe een politieagent een man tegen de grond heeft geduwd, hij roept “hier” naar zijn collega’s. De andere agenten stappen uit hun wagen en snellen toe. Vrijwel meteen trapt een van hen tweemaal tegen het hoofd van de man die op de grond ligt. De eerste politieman roept “stop”, maar de al overmeesterde verdachte krijgt toch nog een aantal vuistslagen van die tweede agent.

“Onaanvaardbaar”

Volgens de woordvoerster van de politie Brussel-West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek) heeft het slachtoffer nog geen klacht ingediend, maar is op basis van de verspreide beelden wel een proces-verbaal opgesteld tegen de betrokken politieman. Er werd een intern onderzoek geopend. De agent is intussen op non-actief gezet, in afwachting van een beslissing door het politiecollege over zijn schorsing. “Dit soort gedrag is voor ons volkomen onaanvaardbaar”, zegt de politiewoordvoerster.

Ook burgemeester Catherine Moureaux uitte haar ongenoegen over het gebeuren op Twitter. “Niets kan dit rechtvaardigen”, schrijft ze.