Het slimme horloge dat niemand wil: Marc Coucke wil bedrijf achter slecht verkopend seniorenalarm verkopen

Vier jaar geleden was het al een succesverhaal nog voor het geschreven werd: de slimme armband voor senioren, bedacht door twintig Vlaamse topondernemers, kaderleden en politicus Wouter Beke (CD&V). 60.000 zouden ze er tegen eind 2018 van verkopen, maar vandaag zijn er nog maar 5.000 van in omloop en kijkt hoofdaandeelhouder Marc Coucke of hij de zaak niet kan verkopen.