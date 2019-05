Oudste Porsche wordt ook duurste Porsche

Er zijn er in 1939 amper drie gebouwd, en er blijft er nog maar eentje over, dat verklaart waarschijnlijk het prijskaartje van deze Porsche: 20 miljoen euro. Of dat hopen kenners wanneer de wagen op veiling komt.

Het gaat om een ‘type 64’, het is de eerste Porsche ooit en het lijkt een beetje op een kruising tussen een 911 en een Volkswagen Kever. De wagen werd besteld bij Porsche door het naziregime en was bedoeld om deel te nemen aan de race Berlijn-Rome in september 1939. De motor werd daarom ook opgevoerd tot … 32 pk. De race werd uiteindelijk geannuleerd, want Duitsland viel Polen binnen. Eén van de drie exemplaren ging verloren in de Tweede Wereldoorlog. Van een ander werd het dak afgezaagd na de oorlog en werd de auto door de Amerikaanse troepen gebruikt om te joyriden. Ook die wagen werd uiteindelijk gesloopt.

Tussen 15 en 17 augustus zal de overgebleven wagen geveild worden door Sotheby’s in Californië. Kenners verwachten 20 miljoen euro, zo wordt ’s werelds oudste ook ’s werelds duurste.

Foto: AP

Foto: AP