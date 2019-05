“Ik heb drie jaar geleden voor Brexit gestemd, en sindsdien zijn er alleen maar meer buitenlanders gekomen”

De Britten mogen donderdag verse vertegenwoordigers kiezen om uit te sturen naar Brussel. Terwijl ze drie jaar geleden beslisten niet meer bij de Europese club te willen horen. Reporter Jesse Van Regenmortel trok door het Verenigd Koninkrijk, van noordwest naar zuidoost, en sprak met de Britten. Ze zijn nog altijd hopeloos verdeeld over de Brexit, maar verenigd in één ding: hun bitterheid over de janboel die hun leiders hebben gemaakt.