Ivan Leko neemt afscheid van Club Brugge: “De titel had niks veranderd, hoe moeilijk dat ook te snappen is”

Een titel in de voetsporen van Michel Preud’homme, ­gevolgd door een knappe Champions League-campagne en een strijd om het kampioenschap tot de voorlaatste ­speeldag. Wat Ivan Leko presteerde met Club Brugge, is zonder meer knap. En toch nam blauw-zwart gisteren ­afscheid van de 41-jarige Kroaat. “Ik denk dat mensen pas later zullen beseffen wat wij bij Club gedaan hebben”, weet Leko. Tekst en uitleg van de man zelve bij een ­ogenschijnlijk vreemde beslissing.