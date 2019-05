Gert Verheyen op weg naar Club Brugge, Philippe Clement praat vandaag met blauw-zwart

Iedere club een comeback van een icoon. Anderlecht verheugt zich op de comeback van Vincent Kompany, Club Brugge maakt zich op voor de terugkeer van Gert Verheyen als assistent-trainer. Ook als de gesprekken met die andere ex-speler, Philippe Clement, vandaag op niets uitdraaien.

Club Brugge nam dinsdag officieel afscheid van hoofdtrainer Ivan Leko en assistent-trainers Rudi Cossey, Edward Still, Nico Still en keeperstrainer Tomislav Rogic. Fysiektrainer Eddie Rob blijft. Met Timmy Simons worden gesprekken over zijn invulling voor volgend seizoen ten laatste volgende week afgerond.

Ondertussen zijn de West-Vlamingen druk bezig met de opvolging. Net als de kampioen. Gedurende 3,5 uur deed Genk “in een constructief gesprek” uit de doeken aan trainer Philippe Clement wat de toekomst biedt. “Genk heeft me niet verrast. Ik heb nu een goed beeld van de plannen die deze club koestert”, aldus Clement.

Vandaag gaat Clement aan tafel met Club-CEO Vincent Man­naert. Hoewel er morgen nog een gesprek gepland staat met een buitenlandse club, hoopt blauw-zwart voor het einde van de week al te weten of Clement oren heeft naar een comeback door de grote poort of toch gewoon in Limburg blijft.

Onafhankelijk van Clement, die bij een vertrek uit Genk zeker assistent Johan Van Rumst meeneemt, klopte Club ook aan bij Gert Verheyen, zeven jaar lang ploegmaat van de Genk-coach. Verheyen zit zonder club sinds hij bij KV Oostende opstapte en toont zich bereid om terug te keren naar de oude stal als assistent-trainer. Zelfs in het geval dat Clement besluit om bij Genk te blijven. Omdat er echter nog onduidelijkheid bestaat over wie precies de hoofdtrainer wordt bij blauw-zwart en er dus nog geen gesprek plaatsvond tussen de T1 en T2, heeft Club ook nog geen handtekening van de 50-voudige Rode Duivel.

Mocht Clement gewoon bij Genk blijven, dan zal Club zich wenden tot buitenlandse kandidaten. Eén van de alternatieven kan Kasper Hjulmand worden, de Deense coach die eerder in beeld was bij Anderlecht. Hij schermt echter nog met andere aanbiedingen.