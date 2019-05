1B bereid om competitie met 20 te steunen (zonder play-offs)

Vandaag staat een raad van bestuur en algemene vergadering van de Pro League, de vereniging van profclubs, op het programma. De belangrijkste agendapunten zijn het plan voor de arbitrage van David Elleray (met de exit van scheidsrechtersbaas Johan Verbist), het nieuwe tv-contract, de opvolging van Marc Coucke als Pro League-voorzitter en het competitieformat. Genk-voorzitter Peter Croonen is topfavoriet om de nieuwe Pro League-voorzitter te worden, maar hij zou zijn kandidatuur verbinden aan het behoud van de play-offs.

De voorstanders van play-offs (Genk en AA Gent) rekenen erop dat de tegenstanders geen voldoende meerderheid kunnen verzamelen, maar 1B is intussen wel gewonnen voor het idee van Club Brugge van een profcompetitie met 20 zonder play-offs.

“Een competitie met twee reeksen van 12 voor Nieuwjaar en drie reeksen van 8 erna blijft onze voorkeur wegdragen, maar daarvoor is onvoldoende steun. Daarom zijn we bereid om een formule van twintig ploegen te steunen”, aldus Paul Van Der Schueren van OHL, vertegenwoordiger van 1B in de raad van bestuur van de Pro League.

Concreet willen de 1B-clubs een overgangsjaar waarin de top vier van 1B automatisch toetreedt tot de profcompetitie en de nummers 5, 6 en 7 met de nummers 15 en 16 uit 1A en de kampioen van eerste amateur strijden voor de twee laatste plaatsen. De elf ‘kleinere’ 1A-clubs willen dat er maximaal één club uit 1A zakt.

LEES OOK. Verkiezingskoorts en hete hangijzers op bijzondere vergadering Pro League