May waagt haar “laatste kans”

Het Britse parlement mag zich uitspreken over een eventueel nieuw Brexit-referendum, áls dat parlement eerst de Brexit-deal van Theresa May alsnog goedkeurt. En die kans is niet bijster groot, aangezien de volksvertegenwoordigers de deal van de premier al drie keer eerder hebben weggestemd. May waarschuwde hen dat het hun “laatste kans” is, en dat als ze nog eens nee zeggen, een onderhandeld vertrek uit de Europese Unie “dood” is. Om hen over de streep te trekken, doet ze in haar nieuw voorstel een aantal toegevingen, onder meer rond milieubescherming, werknemersrechten en de Ierse backstop. En geeft ze het parlement dus de mogelijkheid om te beslissen over een nieuw referendum over de voorwaarden voor een Britse exit.(jvr)