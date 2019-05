Kiescommissie trekt nachtje door: tegenstanders nieuwe president in snelheid gepakt

Totaal onverwacht raakten dinsdag de uitslag van de Indonesische verkiezingen bekend. Het is Joko Widodo die met 55,5 procent stevig in het zadel blijft zitten. Dat hadden ook de peilingen op voorhand voorspeld. Door de verrassingtactiek blijken de complete chaos en rellen die werden verwacht in hoofdstad Jakarta, uit te blijven.

Toch was het tegenstander Prabowo Subianto die de overwinning al claimde op 17 april. De peilingen werden volgens hem vervalst en partijdig opgesteld. En dus had de gepensioneerde generaal vier weken lang alles in stelling gebracht om woensdag zijn overwinning te claimen, al dan niet met geweld. Maar de één miljoen demonstranten die zich klaarhielden om de generaal aan het presidentschap te helpen, werden door de kiescommissie in snelheid gepakt. Die laatste deed een nachtje door om de resultaten dus een dag vroeger bekend te kunnen maken.

Politie en leger waren wel op de been. Helikopters cirkelen boven de stad en er werd een perimeter met prikkeldraad opgetrokken rond het gebouw van de kiescommissie. De zwaarbewapende militairen staan klaar om in te grijpen als het nodig is. Mensen die naar Jakarta reizen om te protesteren tegen de uitslag worden tegengehouden. De scholen in de hoofdstad hebben de deuren gesloten. De minister van veiligheid, ex-generaal Wiranto, sprak klare taal; wie anarchistische acties wil ondernemen, zal onder vuur genomen worden en er zou met scherp geschoten worden.

Minister Wiranto en verliezer Prabowo zijn gezworen vijanden sinds 1998, toen ze samen in het leger zaten. Wat maakt dat de spanning in Jakarta te snijden is. Prabowo heeft dinsdag in een videoboodschap opgeroepen tot vreedzaam protest terwijl hij zelf naar de rechtbank trekt om de uitslag aan te vechten. Huidig president Joko Widodo – onder aanhangers ook bekend als ‘Jokowi’ – bleef al die tijd zwijgzaam.

Wit hemd, zwarte broek

Volgens waarnemers is de herverkiezing van de gematigde Widodo een trendbreuk met de recente andere verkiezingen in de wereld. Widodo komt steeds voor de dag met een kraaknet wit hemd en zwarte broek. Hij gaat in tegen moslimextremisme in een voornamelijk islamitisch land. Hij staat voor een diverse en tolerante samenleving.

De president verdiende zijn strepen door onder andere veel meer wegen te bouwen maar ook de eerste delen van een metro aan te leggen. “Mobiliteit is misschien niet sexy, maar we lopen zo hard achter op dat vlak”, klonk het in een interview.

In 2014 kwam hij aan de macht met een verkiezingsbelofte om vrouwen en minderheden te beschermen, om de infrastructuur te verbeteren en om corruptie tegen te gaan. Terwijl zijn tegenstander Prabowo op een vroom islamistisch platform naar de kiezer trok, verdedigde Widodo de Indonesische moslimtradities met elementen van andere geloven.