Guillaume Gillet stoot in Frankrijk met Lens door in eindronde voor promotie

Lens heeft dinsdag na strafschoppen gewonnen van Paris FC in de eindronde om promotie naar en degradatie uit de Franse Ligue. Guillaume Gillet, de Belgische aanvoerder van Lens, speelde de hele wedstrijd en dat voor meer dan 14.000 toeschouwers. Hij kroonde zich ook tot matchwinnaar.

Thierry Ambrose maakte dinsdag na zestien minuten het openingsdoelpunt, de gelijkmaker van Marko Maletic volgde pas in minuut 93. In de verlengingen werd niet gescoord. Lens bleek in de strafschoppenreeks met 4-5 net iets sterker. Gillet besliste de partij.

In de eindronde, die bestaat uit drie rondes, komen ook teams uit de onderste regionen van de Ligue 1 in actie, maar Lens en Paris FC komen allebei uit de Ligue 2, waar ze respectievelijk als vijfde en vierde eindigden. In de halve finale op 24 mei neemt Lens het op tegen Troyes, dat als derde eindigde in de Ligue 2.

De 35-jarige Gillet is sinds afgelopen zomer, toen hij overkwam van het Griekse Olympiacos, speler van Lens. Tussen 2008 en 2016 was de defensieve middenvelder actief bij Anderlecht.