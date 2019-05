Man die kindjes doodde was eerder al agressief tegen vrouw

Tom S., de 37-jarige man die z’n kinderen Lore (8) en Lucas (6) dit weekend ombracht en daarna van een kraan sprong, mishandelde zijn vrouw. Hoewel ze de politie verwittigde, diende ze geen klacht in. Volgens Het Laatste Nieuws “uit liefde voor de kinderen en schrik voor hem.”

De man vermoordde in Knokke zijn twee kinderen, liet hen achter in een zware Mercedes, en pleegde daarna zelfmoord. Familie begreep niet waarom Tom S. zoiets kon doen, al bleken er al snel echtelijke problemen in het spel te zijn.

Nu wordt ook duidelijk dat de man al langer geweld gebruikte teen zijn vrouw. Zij zou verklaard hebben aan de politie dat hij al jaren verbaal agressief was, maar pas recenter fysiek geweld begon te gebruiken. Na het geweld verwondde hij telkens zichzelf, om het verhaal van de vrouw in twijfel te kunnen trekken.