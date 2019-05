Slachtoffer zuurgooier werd al 35 keer geopereerd: “Nog geen cent schadevergoeding gezien”

“Alstublieft, da’s voor u.” Met die woorden werd Marina Tijssen, poetsvrouw bij Delhaize aangevallen door een zuurgooier, nu zo’n vijf jaar geleden. Ze getuigde dinsdagavond in Gert Late Night op VIER. “Ik heb al 35 operaties ondergaan, maar nog geen cent schadevergoeding gekregen.”

Marina Tijssen vertelt haar verhaal nog één keer, dit keer op de sofa bij Gert Verhulst in zijn latenightprogramma. “Ik was die ochtend aan het werk in de Delhaize”, vertelt ze. “Het was nog vroeg, de winkel was nog gesloten. Ik hoor een man achter mij zeggen: “Euh, mevrouw.” Ik dacht nog: wat een vriendelijke man. Maar ik draaide mij om en hij zei: “Alstublieft, da’s voor u.” En ’t was gebeurd.”

Tijssen werd in het gezicht aangevallen met een bijtend zuur: “Ik voelde direct op mijn voorhoofd dat het niet juist was. Het eerste wat in mij opkwam was: “ik moet water hebben.” Daarop ben ik meteen naar de keuken gelopen. Dat water gebruiken was een vloek en een zegen: de reactie wordt er feller door, maar het zuur kan niet doorbranden. Dat is wel wat er gebeurd is op mijn schouders en in mijn nek.

De dader, Jelle F., chanteerde Delhaize al jaren. “Maar wij wisten niet van die chantage, daar heeft de directie nooit iets over verteld. Ik ben wel blij dat het niet specifiek op mij gericht was. Ik was gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Was ik het niet geweest, dan iemand anders. Delhaize heeft de dader meteen de som betaald die hij vroeg, een soort valstrik, waardoor hij kort nadien gevat werd.”

Jelle F. kreeg intussen 18 jaar cel. “Maar voor mij is dat te weinig. Ik heb ook levenslang gekregen.” Dat ze er goed uitziet, haalt Gert aan. “Ja, maar dat heeft wel al veel geld en operaties gekost. 35 al in totaal. Tien keer mijn ogen, een keer of vier rond mijn mond. En Delhaize komt niet tussen, ik heb ook nog geen schadevergoeding gekregen. De procedure loopt nu al vier jaar. Ooit komt dat wel in orde zeker?”