Vengaboys na twintig jaar weer nummer 1 in Oostenrijk dankzij politiek schandaal

Het kan verkeren. Door een politiek schandaal in Oostenrijk is het nummer We’re Going to Ibiza van de Vengaboys in dat land ineens op nummer 1 beland op iTunes.

Dat komt mede dankzij Twitter. Het is de Duitse komiek en tv-ster Jan Böhmermann die de spot dreef met het schandaal in Oostenrijk waarbij vicekanselier en leider van de FPÖ Heinz-Christian Strache zich in een video uit 2017 op Ibiza door een Russische investeerder liet omkopen. Strache trad zaterdag om die reden noodgedwongen af en de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz, leider van de conservatieve ÖVP, heeft de samenwerking met de rechts-populistische FPÖ in de regeringscoalitie beëindigd.

LEES OOK: Seks, leugens en videotapes: Oostenrijkse regering valt na gelekte film van extreemrechtse vicekanselier (+)

(Lees verder onder video)

Böhmermann deelde als grap op zijn Twitteraccount de videoclip van We’re Going To Ibiza. Zijn twee miljoen volgers pikten dit snel op. Zo belandde het algauw op nummer 1 van iTunes in Oostenrijk - twee plaatsen hoger dan Arcade van Songfestivalwinnaar Duncan Laurence. De Vengaboys zelf reageren blij, maar ook verbaasd.