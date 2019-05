Nederland steekt bijsluiter bij de bijsluiter: “Met symbolen en begrijpelijke taal”

Het Nederlands geneesmiddelenagentschap wil “te ingewikkelde” bijsluiters counteren met een extra A4’tje met symbolen en begrijpelijk taalgebruik. Zo moet ook het vertrouwen in medicatie groter worden. Ook in België wordt het initiatief op de voet gevolgd. Dat schrijft De Morgen woensdag.

Het Nederlandse geneesmiddelenagentschap CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) meent dat de nadruk in de huidige bijsluiters te veel ligt op mogelijke bijwerkingen, en te weinig op hoe een patiënt een middel moet gebruiken en hoe effectief het is. Een aanvullend A4’tje moet simpel, aan de hand van symbolen, uitleggen hoe een medicijn genomen moet worden.

Heel interessant

“Een heel interessante aanpak”, zegt Lieven Zwaenepoel, woordvoerder van de apothekersbond APB. “Ook bij ons is er een behoefte om informatie op een goede manier beschikbaar te maken voor patiënten.” Hij geeft aan dat een bijsluiter zo ingewikkeld is opgesteld, omdat die aan allerlei wettelijke verplichtingen moet voldoen. Toch onderzoekt de apothekersbond ook hoe zij patiënten op een eenvoudige manier aan de juiste inlichtingen kunnen helpen.

Voor dummy’s

De Belgische tegenhanger van het CBG, het FAGG, volgt de resultaten van het Nederlandse pilootproject op de voet. Momenteel is er nog maar voor twee medicijnen een ‘bijsluiter voor dummy’s’, maar in een volgende fase wordt dat uitgebreid naar een honderdtal. “We geloven ook dat eenvoudige informatie de therapietrouw kan verbeteren”, zegt FAGG-woordvoerder Olivier Christiaens. “Over een jaar of twee krijgt het Nederlandse project een uitgebreide evaluatie. Dan willen we weten of de voordelen ook opwegen tegen de kosten voor de extra bijsluiter. Maar hoe dan ook bevat het Nederlandse project elementen die voor ons interessant zijn.” (belga)