Kevin De Bruyne en Sergio Agüero trollen het internet met “trophy prank” van Manchester City: “Briljant!”

De afscheidnemende Vincent Kompany en Kevin De Bruyne toerden met een bus door de stad om de talrijk opgekomen massa te groeten. Op een blauw podium gaf kapitein Kompany de laatste speech als speler van de Cityzens. Het leverde mooie beelden op, maar ’s avonds ging een opmerkelijke video de sociale media rond. De trofee was kapot. Laten vallen van een balkon.

Man City's players pulled a Sergio Ramos by dropping & smashing the Premier League trophy...



Not like they won't be able to afford the repair bill ??pic.twitter.com/1plCxpYeAl