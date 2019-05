Groen opent ‘zweeflijn’ voor twijfelende kiezer

Groen lanceert een ‘zweeflijn’ waar kiezers die nog niet hebben beslist op wie ze zondag gaan stemmen, de komende dagen onafgebroken met hun vragen terecht kunnen. Vanuit een elektrische bus die gedurende vier dagen het land doorkruist, geven lijsttrekkers, kandidaten en vrijwilligers een persoonlijk antwoord op alle vragen van zwevende kiezers.

De zweeflijn is woensdag om negen uur geopend op de bus in Oostende. Nadien trekt hij naar onder andere Gent, Antwerpen en Leuven, om zaterdag aan te komen in Mechelen. De lijn is 80 uur aan één stuk bereikbaar via een gratis telefoonnummer (0800 23 23 3) en sms, mail en chat. “Er komt zoveel informatie op de kiezer af en ook heel wat fake nieuws”, motiveert voorzitster Meyrem Almaci het initiatief.