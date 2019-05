Zoo moet flamingo afmaken nadat kind er steen naar gooit

Pijnlijk moment in een zoo in Illinois, waar een flamingo zo gewond raakte, dat het dier moest afgemaakt worden. De dader: een lagereschoolkind dat met een steen naar de flamingo had geworpen.

Het kind was op bezoek in de Miller Park Zoo, toen het licht even uitging. Het kind pakte een steen en gooide het naar een van de flamingo’s in het verblijf. De steen raakte een poot van een van de dieren zo hard dat die brak. De verwondingen waren dermate zwaar, dat uiteindelijk beslist werd om maandag het dier te laten inslapen.

Of er een straf voor het kind volgt, is niet duidelijk, al liet de zoo wel weten dat er contact is met de ouders om er een “leermoment” van te maken.

