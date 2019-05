26 jaar bleef de dood van Bonnie ongestraft, maar bal gaat aan het rollen nadat zoon een schedel vindt in tuin: “Ik dacht het altijd al!”

Na 26 jaar is de dood van de 23-jarige Bonnie Haim eindelijk bestraft. Haar echtgenoot Michael Haim (52) verdwijnt nu levenslang achter de tralies. Jarenlang kon hij op vrije voeten blijven. Tot zijn zoon in 2014 in de tuin van zijn ouderlijke woonst begon te graven en een menselijke schedel ontdekte onder het zwembad.

Michael Haim leek deel uit te maken van het perfecte gezinnetje, toen hij in 1993 samen met zijn 23-jarige vrouw Bonnie en hun zoontje Aaron in het Amerikaanse Florida woonde. Maar plots leek hun sprookje uiteen te spatten, toen de jonge vrouw plots verdween. Aaron was pas drie.

“Altijd al geweten”

De politie stond voor een raadsel, maar had de moordenaar veel eerder kunnen klissen. Maar dat deden de speurders niet, want niemand nam de kleine Aaron serieus. “Papa heeft mama pijn gedaan”, zei hij steeds. Maar niemand wou naar hem luisteren. Ook zijn eigen familie wuifde zijn beschuldigingen weg.

De peuter werd uiteindelijk geadopteerd, maar zijn moeder bleef voor meer dan twee decennia spoorloos. Haar handtas dook op in een vuilnisbak van een hotel en haar auto werd bij de luchthaven ontdekt, maar van Bonnie was er geen spoor.

Eindelijk ontrafeld

Maar toen Aaron volwassen was, besloot hij het mysterie uit zijn jeugd op te lossen. Hij geloofde nog steeds in wat hij al die jaren dacht en ondernam actie. Hij klaagde zijn vader Michael Haim aan voor “dood door schuld” in de zaak van de verdwijning van zijn moeder. De rechtbank gaf aan Aaron één ding dat de ondergang van zijn vader zou betekenen: zijn ouderlijke woonst in Florida.

In 2014 begon de man met werken aan het zwembad, waarbij hij per ongeluk een waterleiding raakte. Toen hij het lek wilde dichten, stootte hij op een plastic zak. “Ik dacht eerst dat ik een kokosnoot had gevonden”, verklaarde Aaron in de Amerikaanse media. “Maar toen zag ik tanden en een oogholte. Ik heb de schedel snel teruggelegd en de politie gebeld.”

Huwelijksproblemen

De politie heropende meteen het onderzoek naar de verdwijning van Bonnie Haim en vond ook een kogel waar zoon Aaron het lichaam had ontdekt. De bewijzen waren plots overal zichtbaar. In 2015 arresteerden de speurders Michael Haim op verdenking van doodslag toen bleek dat de schedel effectief van Bonnie was.

Al snel kwam aan het licht dat de man agressief was tegen zijn vrouw en dat ze plannen smeedde om hem te verlaten. Ze had onder meer een geheime bankrekening geopend en zocht een appartement om met haar zoon te wonen. Bonnie wilde met de noorderzon vertrekken toen Haim op zakenreis was.

Na 26 jaar bestraft

De moordverdachte blijft echter nog steeds volhouden dat hij onschuldig is en verklaarde tijdens de rechtszaak dat hij zijn “vrouw nog steeds graag ziet” en haar “nooit pijn zou doen”. Volgens Haim vertrok ze op een nacht in 1993 samen met Aaron na een ruzie over hun huwelijksproblemen en ging hij hen nog achterna om ze te zoeken. Haar verdwijning meldde hij echter niet aan de politie: het duurde nog tot een klusjesman de handtas van Bonnie in een vuilnisbak van een hotel vond vooraleer ze als vermist werd opgegeven.

Een rechter besliste dinsdag dat Haim schuldig is aan de doodslag op zijn vrouw en veroordeelde de man tot levenslang in de gevangenis. “26 jaar lang zijn we al op zoek naar gerechtigheid”, getuigde de zus van Bonnie op Amerikaanse televisie. “Nu hebben we gerechtigheid gekregen. Maar daarmee hebben Bonnie nog niet terug.” Op het vonnis reageerde Aaron eerder stoïcijns: “Ik voel me niet anders dan in 2014, toen ik haar schedel ontdekte.”

