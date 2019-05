Huiszoeking bij FOD Mobiliteit in zaak autozwendel: één arrestatie

Woensdagochtend is het gerecht binnengevallen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit. Het onderzoek kadert in de grootschalige wagenzwendel van een aantal zigeunerclans. Eén persoon werd opgepakt, ook bij diens woonst in Bergen is een huiszoeking bezig.

Het is het federaal parket menens in het onderzoek dat de naam ‘Strike’ kreeg. Er gaat geen dag voorbij of er worden agenten opgepakt of invallen gedaan. Er werden al 4 agenten aangehouden en ook een notaris is van z’n vrijheid beroofd. Het onderzoek spitst zich nu toe op andere delen in de keten van de zwendel. Vandaag is dat bij de overheidsdienst mobiliteit, specifiek de DIV dat de voertuigen inschrijft.

LEES OOK: Al vier agenten gearresteerd in zaak rond autozwendel van zigeunerclans: “Ze kregen geld, restaurant- en barbezoekjes” (+)

“Er is één persoon gearresteerd”, meldt het federaal parket. “Ook bij die persoon thuis is een huiszoeking bezig. We gaan nu op zoek naar mensen die misschien niet bij de bende horen, maar die hen wel helpen om de feiten te plegen. Het lijken misschien geen grote misdaden, maar zonder hun inbreng zou de grotere zwendel niet mogelijk zijn.”

LEES OOK: Ferrari’s, oorlogswapens en caravans: wie is zigeunerclan Modest die verdacht wordt van meer dan 600 autodiefstallen? (+)