Tommelein betwijfelt of betonstop haalbaar is: “Kost miljarden, maar iedereen wil ook investeren in onderwijs en welzijn”

Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) betwijfelt openlijk of de betonstop financieel wel haalbaar is. “De realiteitszin gebiedt me om de halvering van het ruimtebeslag tegen 2025 in vraag te stellen”, zegt Tommelein aan Knack.

De betonstop werd deze legislatuur door de Vlaamse regering ingevoerd én weer uitgesteld. Vraag is wat er nu mee moet gebeuren, als een nieuwe regering aantreedt. Het financiële aspect - dat elke eigenaar 100 procent vergoed zou worden aan de verkoopwaarde - baart Tommelein zorgen, al blijft hij wel vasthouden aan het basisprincipe om tegen 2040 niet extra grond in te palmen. “Maar het gemak waarmee Groen, sp.a en CD&V praten over het neutraliseren van bouwgronden verbaast me”, zegt hij. ”Dat zal miljarden kosten, maar tegelijk wil iedereen investeren in onderwijs, welzijn, noem maar op. Kan iemand mij vertellen hoe men dat wil doen?”