Eerst zocht hij Syriëstrijders, nu brengt hij stuk over familiedrama’s: is Milo Rau een schandaalregisseur of briljante theatermaker?

Danny Graauwmans overweegt gerechtelijke stappen tegen Milo Rau, omdat die theatermaker zijn nieuwste productie onder meer baseert op het familiedrama dat de ex van Graauwmans veroorzaakte. Die ex heet Mireille Gram, de Kipling-erfgename die hun tweelingdochters probeerde te vermoorden. Maar het is niet de eerste keer dat Milo Rau in een controverse terechtkomt. Al vindt hij dat zelf niet erg.