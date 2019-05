Vader vermoordde kinderen door ze te verdrinken

Knokke - De kinderen Lore (8) en Lucas (6) die dit weekend zijn omgebracht door hun vader, zijn omgekomen door verdrinking. Dat blijkt uit de resultaten van de autopsie, meldt het parket.

Het parket heeft woensdagochtend de resultaten van de autopsie meegedeeld. “In de zaak van afgelopen weekend in Knokke is een autopsie uitgevoerd op de kinderen”, klinkt het. “Dat heeft uitgewezen dat de kinderen door verdrinking om het leven zijn gekomen. De autopsie op hun vader moet nog gebeuren. Het is ook nog wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek.”

Tom S. doodde de kinderen dit weekend en sprong nadien van een kraan in Knokke. Later bleek dat de man en zijn vrouw al een tijdje relatieproblemen hadden en dat de man ook agressief was tegen zijn vrouw.