KAART. Op bijna één miljoen hectare mag men jagen in Vlaanderen: is uw tuin jachtgebied? En kan dat gevaarlijk zijn voor u?

Vlaanderen telt momenteel 933.021 hectare jachtgebied. Dat blijkt uit cijfers van jagersvereniging Hubertus Vereniging Vlaanderen. Een kleine daling, maar dat neemt niet weg dat er in de huidige jachtgebieden nog steeds huizen en tuinen staan. Deze kaart beantwoordt uw vraag: is uw tuin jachtgebied? En kan dat gevaarlijk zijn voor u?

Die 933.021 hectare jachtgebied is een drie procent minder dan in 2017, zo weet de Hubertus Vereniging Vlaanderen. Dat komt niet per se omdat er minder bosgebieden zijn waar jagers hun gang mogen gaan. Er zijn vooral huizen en tuintjes niet langer ingekleurd als jachtterrein, al is dat lang niet voor elke thuis het geval.

Bekijk hier of uw tuin jachtgebied is. (De tekst gaat verder onder de kaart.)

Niet onaangekondigd

Als uw tuin jachtgebied blijkt, geen paniek. “Maar het is niet omdat uw grasperk of moestuin ingekleurd staat als jachtterrein, dat er onaangekondigd een jager op uw perceel kan komen”, klinkt het bij de vereniging. “Dat mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar en sowieso mag er binnen een straal van 150 meter van een huis niet gevuurd worden volgens de wet.”

Wat het nut dan is om tuinen in te kleuren als jachtgebied? “Eigenaars die te kampen hebben met een konijnenplaag of ander wild in de tuin, kunnen dan beroep doen op een jager om de beestjes te vangen. Niet met een vuurwapen, maar bijvoorbeeld met kooien of fretten. En wie kippen bezit, kan de jagers vragen om vossen in de buurt weg te houden.”