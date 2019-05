Zo erbarmelijk zien Vlaamse gerechtsgebouwen eruit: “We hebben een aquarium geïnstalleerd waarin het kan binnen regenen”

Belgische justitie worstelt al jaren met bouwvallige gerechtsgebouwen, gebrekkige informatisering en een tekort aan personeel. Ook deze legislatuur werden de schrijnende problemen niet opgelost en door besparingen - 10 procent minder sinds 2014 - is het er niet beter op geworden. Het Eén-programma ‘Iedereen Kiest’ trok naar het hof van beroep in Antwerpen en naar de griffie van Tongeren om de situatie op te meten. “Nederlandse journalisten lachen ons gewoon uit met onze gebouwen.”

Netten om brokstukken op te vangen, regenwater dat binnensijpelt via het plafond en een ‘schimmelkamer’. Personeel dat een pannenkoekenverkoop moet organiseren om een hartdefibrillator te bekostigen. In België moet en de medewerkers in gebouwen van justitie zich elke dag behelpen. Het departement is al jarenlang ondergefinancierd en moet het sinds het begin van de huidige legislatuur met nog eens 10 procent minder middelen stellen.

“Een beschamende situatie”, aldus de gebouwenbeheerder. “Er komen hier vaak Nederlandse journalisten. Wel, zij lachen ons gewoon uit met onze gebouwen. Hier in Antwerpen is er een war on talent aan de gang. Iedereen wil topjuristen aantrekken. En wat kunnen wij hen bieden? Een gebouw waar het binnen regent en waar de brokstukken van het plafond vallen.” En het hof van beroep in Antwerpen is geen uitzondering: zeven op de tien gerechtsgebouwen in ons land bevinden zich in slechte staat.

Ook over de digitalisering in justitie - waarover al decennia wordt gesproken - is amper sprake. In Tongeren bereidt de griffie zich voor op een assisenzaak. Acht partijen willen het dossier inkijken en vroegen een papieren kopie aan van de 37.000 bladzijden. Dat zijn 296.000 bladzijden waarvoor medewerkers minstens 83 uur nodig hebben om te kopiëren. “Die dossiers zijn bovendien kwetsbaar en ze laten marges voor fouten. Dit is echt middeleeuws. We lopen achteruit. Wie werkt nu nog zo?”, aldus de Tongerse persmagistraat Ariane Braccio.

