British Steel failliet: 25.000 jobs bedreigd

British Steel is insolvent verklaard. Een rechter heeft de op een na grootste staalproducent van Groot-Brittannië in een procedure van “gedwongen liquidatie” geplaatst, zo heeft de Britse regering woensdag officieel bekendgemaakt. Er is een curator aangesteld om de verschillende opties voor de activiteiten te onderzoeken. In tussentijd blijven de fabrieken draaien en blijven de mensen aan het werk.

Eerder raakte al bekend dat British Steel in moeilijke financiële papieren verkeerde. Er werd verwezen naar onzekerheid door de brexit en hoge grondstoffenprijzen.

Overname voor 1 pond

Bij British Steel werken 5.000 mensen, bij toeleveranciers staan nog eens 20.000 mensen onder contract. Het bedrijf werd in 2016 door investeerder Greybull voor 1 pond overgenomen van het Indiase Tata Steel, dat af wilde van de verlieslatende tak.

De grootste fabriek van British Steel staat in Scunthorpe, in het noordoosten van Engeland. Er werken volgens de Britse omroep BBC ongeveer 3.000 mensen. Ze maken vooral staal voor de bouwsector en voor spoorlijnen.

De vakbond GMB noemt de teloorgang van British Steel een ramp voor de werknemers. Hij roept de regering op om het bedrijf te nationaliseren. De staalproducent had de Britse regering ook om een noodlening gevraagd, maar daar werd geen overeenstemming over bereikt.

“De regering kan alleen handelen binnen de lijnen van de wet. En die zegt dat elke vorm van financiële steun aan een staalbedrijf een commerciële basis moet hebben”, aldus de Britse minister van Bedrijven Greg Clark. “Ik kreeg het advies dat het onwettelijk zou zijn om een garantie of een lening te verschaffen tegen de voorwaarden die werden voorgesteld.”

Het Franse ministerie van Economie liet intussen weten dat de fabriek van British Steel in Saint-Saulve, in het noorden van Frankrijk, niet betrokken is bij de liquidatie. De fabriek behoort immers tot een ander onderdeel van de Britse groep. Het businessplan van de Franse vestiging hangt ook niet af van de Britse activiteiten, benadrukt het ministerie nog.

British Steel kocht de Noord-Franse fabriek onlangs van Ascoval. Dat was de afgelopen maanden nog een overnameprooi van de Frans-Belgische groep Altifort, maar die plannen werden door de rechter geannuleerd.