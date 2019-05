Opmerkelijke uitspraken van Gareth Bale doen vragen rijzen over zijn liefde voor voetbal: “In essentie zijn wij robots, zonder vrijheid”

Waar speelt Gareth Bale volgend seizoen? Het is een van de vragen waarop we deze zomer antwoord zullen krijgen. Blijft hij alsnog bij Real Madrid of is hij die club na zes frustrerende jaren beu? Of is Bale gewoon het voetbal beu?

Het is een vraag die je normaal niet stelt over een speler die nog altijd geen 30 jaar is. Maar in een documentaire van BT Sports, ‘State of Play’, doet de Welshman enkele opmerkelijke uitspraken.

“Als een professionele atleet, zeker in een teamomgeving, kan je niet je eigen agenda kiezen zoals in het golf of het tennis”, aldus de aanvaller. “In essentie zijn wij gewoon zoals robots. Er wordt ons gezegd waar we moeten zijn, wanneer we daar moeten zijn, wanneer we moeten eten en wanneer we ons moeten aanmelden bij de trainer. Het lijkt wel alsof je je vrijheid verliest.”

“Je kan dus niet doen wat je wil en wanneer je het wil”, besluit Bale. “In die zin kan ik dus zeker begrijpen dat mensen zeggen dat ze hun eigen leven terug in handen hebben nadat ze gestopt zijn. Aan de andere kant… Een voetbalcarrière is zo kort dat je dergelijke opofferingen moet maken. Als kind ben je niet met zoveel bezig in je hoofd. Je voetbalt gewoon met je maten. Als prof bestaan er allerhande soorten van druk, verwachtingen, eindeloze kritiek… Dan verlies je dat gevoel dat je had als kind.”