Duitsland mist Ter Stegen en Kroos in EK-kwalificatiematchen tegen Wit-Rusland en Estland

De Duitse bondscoach Joachim Löw kan voor de kwalificatiewedstrijden voor het EK 2020 op bezoek in Wit-Rusland (8 juni) en thuis tegen Estland (11 juni) niet rekenen op de geblesseerden Marc-André ter Stegen (Barcelona) en Toni Kroos (Real Madrid). Mario Götze greep, ondanks een sterke terugronde met Borussia Dortmund, woensdag opnieuw naast een selectie.

Doelman Ter Stegen sukkelt met de knie, terwijl Kroos last heeft van spierpijn. Manuel Neuer is wel van de partij. Het sluitstuk van Bayern München staat al een tijdje aan de kant met een kuitblessure, maar haalt de selectie. Zijn toestand wordt de volgende dagen opgevolgd.

Götze had dit seizoen met zeven doelpunten en evenveel assists een groot aandeel in het sterke seizoen van Dortmund, maar kon geen selectie versieren. Voor de aanvaller, in 2014 in Brazilië nog de held met de winnende treffer in de finale tegen Argentinië, is al lang geen plaats meer bij de nationale ploeg. Zijn laatste interland, een friendly tegen Frankrijk, dateert al van eind 2017.

Duitsland kende een rampzalig 2018: na de pijnlijke exit in de groepsfase van het WK, degradeerde de Mannschaft uit de A-divisie van de Nations League. Löw behield echter het vertrouwen, maar staat in de EK-kwalificaties met de rug tegen de muur. Duitsland opende de qualifiers in maart wel knap met een spectaculaire 2-3 zege bij Nederland.