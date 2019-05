Kiesfraude in Molenbeek? “Dokter deelde volmachten uit, sommigen stemden twee keer”

Sint-Jans-Molenbeek - In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek woedt opnieuw een discussie over vermeende kiesfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar. Enkele partijen stelden onregelmatigheden vast, er werd zelfs een advocatennota opgesteld. Maar er kwam nooit een klacht. Oppositieraadslid Ahmed El Khannouss (CDH) haalt de problemen nu opnieuw aan: “Ik vrees voor nieuwe problemen, zondag”, meldt hij aan RTBF.

Enkele verkozenen hadden na de verkiezingen advocaten gecontacteerd om te noteren wat er zoal misgelopen was. Dokter Patrick Bacart – twaalfde op de lijst PS-SP.A – had met 32 doktersbriefjes volmachten gegeven aan senioren in een rusthuis. Dat is eigenlijk verboden, maar toch gebeurde het. “Ik heb dat uit vriendelijkheid gedaan”, zegt Bacart. “Ik wist niet dat het niet mocht. Die mensen hadden mij gesteund, hun volmachten heb ik daarom aan de PS doorgegeven. Of ze voor mij gestemd hebben, weet ik niet.”

Foute namen

Nog in de nota wordt gewag gemaakt van fraude met foute namen, namen die met de hand werden bijgeschreven op kieslijsten en zelfs mensen die twee keer gingen stemmen. Ook handgeschreven volmachten werden aanvaard, hoewel dat eigenlijk niet mag.

Waarom El Khannouss nu met die nota naar buiten komt? “Wij waren eigenlijk niet van plan om een klacht in te dienen omdat we de gemeente niet wilden blokkeren en schaden. Maar ik vrees dat er nu opnieuw problemen zullen opduiken.” Volgens de RTBF zijn veel andere raadsleden stil gebleven omdat ze de band met PS niet wilden hypothekeren.