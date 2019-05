Agent die arrestant mishandelde, reageert: “Ik begrijp mijn eigen reactie niet”

Sint-Jans-Molenbeek - “Ik begrijp mijn eigen reactie niet. Ik heb hier echt veel spijt van.” Zo reageert de woensdag opgepakte agent van de politie Brussel West die een arrestant zou hebben mishandeld. Op beelden die dinsdag verspreid werden, is te zien hoe de agent het slachtoffer trapt en slaat. “We tillen zwaar aan deze feiten”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert.

Op de beelden die dinsdag verspreid werden, is te zien hoe een eerste agent een man overmeesterd heeft en op de grond geduwd heeft in de Pastorijstraat in Sint-Jans-Molenbeek, en andere agenten komen aangereden in een terreinwagen. De agent die achter het stuur van die terreinwagen zat, stapt vervolgens uit en trapt de overmeesterde man tweemaal tegen het hoofd. Hoewel de eerste politieman meteen “stop” roept, dient de tweede agent de overmeesterde man nog twee vuistslagen toe, ook op het hoofd.

Over de reden voor de politie-interventie en de arrestatie van maandagavond kon het parket nog geen duidelijkheid verschaffen. Volgens andere bronnen zou er sprake geweest zijn van een achtervolging na een diefstal.

Dinsdag liet de politiezone Brussel West al weten dat de betrokken politieman op non-actief werd geplaatst, in afwachting van een beslissing van het politiecollege over zijn schorsing. Woensdag werd de man opgepakt en voorgeleid. Hij heeft zich al geëxcuseerd. “Ik begrijp zelf niet waarom ik het gedaan heb”, verklaarde hij. “Ik begrijp mijn reactie niet. Het spijt me echt.”

De arrestant op de videobeelden is volgens Sudinfo een negentienjarige jongeman die al voor tientallen feiten bekendstond bij de politie.