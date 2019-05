Negen jaar na Duinenmoord: verdachte op weg naar assisen

Brugge - De Turkse Rotterdammer Kenan B. (54) is dan toch op weg naar het hof van assisen. De man is hoofdverdachte in de zogenaamde Duinenmoord. Hij schreeuwt echter nog steeds zijn onschuld uit. Maar daar gelooft het parket niets van.

Milena Raycheva .

Negen jaar na de Duinenmoord in Zeebrugge probeerde Kenan B. om buiten vervolging gesteld te worden. Hij blijft ontkennen dat hij zijn Bulgaarse vriendin Milena Raycheva (26) in de zomer van 2010 om het leven bracht.

De speurders denken daar echter anders over. Al is het dossier teen de Turkse Rotterdammer niet het meest waterdichte dat ze ooit tegen een hoofdverdachte hadden. “Het gerecht heeft nooit kunnen bewijzen dat hij effectief in Zeebrugge is geweest”, zei zijn advocaat daar eerder al over. “Er is geen enkel materieel element dat in zijn richting wijst.”

Net daarom hoopte Kenan B. dat er geen proces zou komen. Maar de raadkamer besliste woensdagmorgen toch om hem naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling door te verwijzen. Met andere woorden: de laatste rechte lijn richting een assisenproces is ingezet.

Hand steekt uit het zand

De Duinenmoord dateert al van begin augustus 2010. Toen werd tijdens het Polé Polé-festival in Zeebrugge een lichaam ontdekt. Enkel de hand van de vrouw stak uit het zand. Pas vier jaar later kon het slachtoffer geïdentificeerd worden. Het ging om de Bulgaarse Milena Raycheva (26). Als ex-partner van de vrouw kwam Kenan B. meteen in het vizier van de speurders. Haar familie vertelde dat hij haar geregeld bedreigde en slagen gaf.

Die belastende verklaring is dan weer iets dat Kenan B. ontkent. Volgens hem waren er geen problemen en zou hij op 1 augustus van dat jaar samen met haar naar Londen trekken. Maar toen ze in Calais even alleen in de auto bleef zitten kreeg hij een sms’je met de melding dat ze hun relatie niet meer zag zitten en weg wilde. Volgens Kenan B. stapte ze uit en nam ze nog 7.000 euro van hem mee. Hij beweert dat hij haar sindsdien niet meer heeft gezien.

Op 21 januari 2015 werd de man opgepakt. Een leugendetectortest speelde in zijn nadeel, maar het DNA-onderzoek wees niet bepaald in zijn richting. De haren die op het lichaam van de vrouw werden aangetroffen bleken niet van Kenan B. te zijn. Begin januari 2017 werd hij door de raadkamer voorwaardelijk vrij gelaten. Woensdagmorgen werd de zaak naar de KI in Gent doorverwezen. Wellicht komt er dus wel een assisenproces tegen de man.