Straathond treurt elke dag voor klas van overleden leraar die voor hem zorgde: “Zijn hart is gebroken”

Een straathond daagt nog elke dag op voor het klaslokaal van een overleden leraar die zich twee jaar over het dier ontfermde. De man gaf de hond - die hij Buboy doopte - elke dag eten en aandacht, maar was op een dag te laat voor de afspraak: hij was overleden aan een hartaanval. Studenten van de school merkten het verdriet van de hond op en namen het dier mee naar de kerk waar zijn overleden vriend opgebaard ligt. De studenten hebben de hond nu onder hun vleugels genomen.