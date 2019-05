Het genie in Martin Ödegaard is terug: wonderkind dolt weer zoals toen Real Madrid voor hem viel

In Nederland spelen Vitesse en Utrecht de finale van de play-offs om een Europa League-ticket. Utrecht, het team van Cyriel Dessers en Othman Boussaid, schakelde Heracles uit, terwijl Vitesse te sterk was voor FC Groningen. Bij Vitesse heeft Martin Ödegaard zijn beste vorm opnieuw te pakken. Na enkele moeilijke jaren na een transfer als tiener naar Real Madrid, is het wonderkind weer tot leven gekozen op huurbasis in Arnhem. Tegen Groningen, dat met 3-1 verslagen werd, was de Noor goed voor een goal en twee assists. Komende zomer keert hij dus met een grote glimlach terug naar Madrid.

LEES OOK. Het wonderkind dat zijn tweede adem gevonden heeft: Martin Ödegaard ging van ‘next big thing’ naar flop en weer terug