Oklahoma wordt een dag na tornado’s opnieuw geviseerd door moeder natuur

Nog geen dag nadat er 24 uur lang tornado’s over de Amerikaanse staat Oklahoma raasde, zorgde onweer voor zware overstromingen. Vele mensen zijn moeten evacueren, maar ook de schade valt niet mee.

24 uur lang streken er verschillende tornado’s neer in de staten Oklahoma en Texas. Volgens de National Weather Service (NWS) zouden er vijfentwintig tornado’s gesignaleerd zijn en een tiental wervelwinden zouden actief rondrazen. Het NWS spreekt over de ergste wervelwinden sinds jaren.

Amper een dag na deze zware strijd tegen de tornado’s, werd Oklahoma opnieuw geteisterd door een grote natuurramp. Zwaar onweer zorgde ervoor dat verschillende delen van de staat onder water kwamen te staan.

Er worden vele reddingsoperaties op poten gezet om bewoners en hun dieren te evacueren. Ook talrijke snelwegen en scholen zijn gesloten omdat het gevaar te groot is. De schade van de storm is nog niet bekend, maar verschillende huizen zullen opnieuw moeten hersteld of opgebouwd worden.

