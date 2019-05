Eerste Zeeuwse mosselen geoogst: “Lekker mals en zilt”

In Zeeland heeft mosselkotter ZZ-4 woensdag de eerste mosselen van het seizoen opgehaald. De oogst van de hangcultuur smaakt dit jaar lekker “mals en zilt”, al zijn op enkele plaatsen de eerste mosseltjes voorlopig nog aan de kleine kant. Sterrenchef Gert De Mangeleer kookt aan boord een gerecht met de schelpdieren, die vanaf volgende week bij ons verkrijgbaar zijn.

De kwaliteit van de mosselen - die zowat twee jaar moeten groeien - is goed volgens mosselkweker Julien Barbé. “De oogst is goed en ik verwacht dat die alleen maar beter wordt”, zegt Barbé. “We hebben nog een aantal lijnen met wat kleinere mosselen, maar wanneer we die gaan oogsten, zijn die ook wel gegroeid.”

Om in te spelen op de eerste vraag - ook uit België - worden in het Nederlandse Zeeland mosselen met hangcultuur gekweekt. Die zijn vroeger klaar en worden woensdag opgehaald. Voor de officiële opening van het hangcultuurseizoen gingen sterrenchef Gert De Mangeleer en radio-dj Sven Ornelis aan de slag met de vers geoogste mosselen.

“Gert heeft aan boord de eerste mosselen voorbereid”, zegt Ornelis. “Een lekker Thais gerecht in een paellapan.” De mosselen uit hangcultuur hebben volle schelpen en ook een klein verschil in smaak. “De mossel van bodemcultuur is wat steviger. Deze mossel is malser en zilter”, aldus Ornelis.

Alleen in Zeeland - in de Oosterschelde en Grevelingen - zijn geschikte, beschutte locaties om mosselen aan touwen te kweken. Nederland telt negen hangcultuurkwekers die jaarlijks zo’n twee miljoen kilo mosselen produceren. Ter vergelijking, de productie uit de bodemcultuur bedraagt jaarlijks zo’n vijftig miljoen kilo. Met 5 procent van de totale Nederlandse mosselproductie blijft het dus een nicheproduct.

Het kweken aan touwen bestaat in Nederland iets meer dan 25 jaar. In de jaren negentig begonnen Zeeuwse vissers te experimenteren met hangcultuur, omdat er in Nederland toen mosselschaarste heerste. Na enkele jaren groeide het ook uit tot een commercieel succes. In de hangcultuur hecht het mosselzaad zich in het water via de stroming vast aan touwen. De kleine babymosselen worden daarna in kousen ‘opgesokt’, waarbij ze in twee jaar uitgroeien tot volwassen mosselen.

Het hangcultuurseizoen start gemiddeld vier tot zes weken vroeger dan het seizoen van de bodemcultuur en loopt van eind mei tot oktober.