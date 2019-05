Don’t Worry Be Happpy: Valerie en Tim laten binnenkijken in hun schoolbus die dient als woonst

In Don’t Worry Be Happy op VIER maken we woensdagavond kennis met Valerie, Tim en hun dochter Fenna. Het drietal woont in een omgebouwde Amerikaanse schoolbus en reist zo de wereld rond.

Valerie groeide op in Brasschaat en Tim droomde er ooit van een miljoen euro te verdienen. Maar niets is minder waar. Samen met hun dochter wonen zij in een omgebouwde schoolbus en komen rond met twaalf euro per dag. “We leiden een luxeleven.”, vertelt Tim. “We hebben veel primitiever geleefd door twee jaar rond te trekken met een tent.” In de bus hebben ze alles bij de hand en zijn ze gelukkig met het weinige dat ze hebben. “Enkel een fiets ontbreekt. Die kan nog wel van pas komen.”

Met hun concept Let’s Be Nomads reizen zij de wereld rond in hun rijdend hostel. Er is plaats voor zes personen die kunnen proeven van het alledaagse leven van Tim en Valerie. Samen beleven zij zo unieke avonturen op en naast de weg.

Don't Worry Be Happy, elke woensdag om 22.55 uur op VIER