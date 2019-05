Genk-voorzitter Peter Croonen is de nieuwe voorzitter van de Pro League, play-offs blijven

Peter Croonen is woensdag in Diegem verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Pro League. Op een bijzondere Algemene Vergadering in het Parker Hotel kreeg Croonen de unanieme steun van de stemgerechtigden. De Genk-voorzitter volgt Marc Coucke (RSC Anderlecht) op aan het hoofd van de Pro League. Croonen was de enige kandidaat.

Het zijn hoogdagen voor de 49-jarige Croonen, die sinds maart 2018 een zitje heeft in de raad van bestuur. Vorige week mocht de Limburgse ondernemer zijn eerste landstitel met KRC Genk vieren. Nu neemt hij ook de plaats in van Marc Coucke, die in april zijn mandaat als voorzitter van de Pro League ter beschikking stelde.

De Anderlecht-preses volgde in juni 2018 Roger Vanden Stock op, maar stapte nog geen jaar later al op. Coucke noemde het voorzitterschap gevoelig voor belangenconflicten en ontzettend tijdrovend. Hij wilde zich focussen op zijn verplichtingen bij RSCA.

Croonen maakte indruk op zijn collega-voetbalbestuurders door zijn werkethiek. Hij wordt gezien als het antitype van zijn voorganger: iemand die veel werkt achter de schermen, maar de grootspraak voor de camera’s schuwt.

De aanstelling van de Genk-voorzitter betekent meteen dat de play-offs voorlopig blijven bestaan. Croonen had zijn kandidatuur als voorzitter daaraan verbonden. Het plan van Club Brugge, een competitie met 20 clubs, werd weggestemd.