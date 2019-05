Amerikaanse minister van wonen uitgelachen nadat hij belangrijke vastgoedterm verwart met beroemd koekje

De Amerikaanse minister voor Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Ben Carson heeft een slechte beurt gemaakt tijdens een hoorzitting voor het Congres. Toen congreslid Katie Porter hem dinsdag op de rooster legde over REO’s (huizen in handen van vastgoedmakelaars, nvdr.) dacht Carson dat ze het over de beroemde Oreo-koekjes had. Met als gevolg dat de Republikein zwaar op de korrel werd genomen door journalisten en op sociale media. Hij kon er zelf nog om lachen en zette een foto op Twitter waarop hij poseert met een doos koekjes.