Klaar voor een drukke zomertransfermarkt in het voetbal? Deze gekke en hardnekkige geruchten doen de ronde in Europa

Nog niet overal in Europa zit de competitie erop. Bijvoorbeeld in Frankrijk en Italië staat er nog een speeldag op het programma. En toch heerst er al bijzonder veel transferkoorts in de voetbalwereld. Hoog tijd dus om de hardnekkigste en gekste geruchten op te lijsten.

Spanje

- Barcelona is op zoek naar een back-up voor Luis Suarez en heeft daarbij Divock Origi op de lijst met opties gezet na zijn twee Europese goals voor Liverpool. Nog een kandidaat is Celta de Vigo-spits Maxi Gomez, maar de club wil 40 miljoen. Als tweede doelman wordt gedacht aan Koen Casteels of Yann Sommer. (Mundo Deportivo/Sport)

- Antoine Griezmann lijkt nog altijd op weg naar FC Barcelona voor 125 miljoen, maar niet iedereen in Catalonië is zijn afwijzing van een jaar geleden vergeten. “Dat kan problemen geven”, aldus clublegende Xavi Hernandez. (Goal)

- Matthijs de Ligt is nog steeds niet van Barcelona omdat er aanbiedingen zijn die financieel aantrekkelijker zijn. Barça hoopt dat de Ajax-verdediger verder kijkt dan geld. (Sport)

- PSG stuurde een tweet de wereld in met de bevestiging dat Kylian Mbappé in Parijs blijft. Maar de Franse ster liet onlangs weten op “een keerpunt” in zijn carrière te staan en wilde in het verleden al naar Real Madrid. “Hij kon ook naar Barcelona toen en ik moest hem overtuigen om bij PSG te blijven. Maar hij zou met zijn ogen dicht naar Real gaan, als hij wil”, aldus ex-coach Unai Emery. (Marca)

- Real Madrid kan zo’n 600 miljoen uitgeven deze zomer. “Ze gaan proberen Kylian Mbappé of Neymar te halen. Deze twee passen bij Real Madrid”, aldus de Braziliaanse legende Rivaldo. Een akkoord over Eden Hazard is er nog steeds niet met Chelsea. Frankfurt-spits Luka Jovic blijkt dan weer te duur (100 miljoen). Manchester United zou intussen een bod van 150 miljoen op Paul Pogba afgewezen hebben, terwijl Liverpool-aanvaller Sadio Mané 200 miljoen moet kosten. Nog op de lijst: Christian Eriksen. Raphaël Varane bevestigde dat hij wil blijven bij de Koninklijke. (diverse media)

- Atlético Madrid heeft zijn zinnen gezet op Ajax-aanvaller David Neres. Net als Athletic Bilbao-verdediger Yeray Alvarez, FC Porto-verdediger Felipe en Tottenham-verdediger Kieran Trippier. Die tweede heeft een afkoopclausule van 30 miljoen. (AS)

- Sevilla wil voormalig Roma-trainer Eusebio Di Francesco binnenhalen en is, net als stadsgenoot Betis, geïnteresseerd in Barcelona-verdediger Marc Cucurella. (Sport)

Jadon Sancho. Foto: Bernd Thissen/dpa

Engeland

- Zowel Manchester United als Manchester City hopen Isco weg te plukken bij Real Madrid. De kostprijs van de Spaanse spelmaker is 120 miljoen. Ook een strijd in Manchester: Harry Maguire. De verdediger van Leicester moet 75 miljoen kosten. (Sport/Telegraph)

- Manchester United staat al meer dan een maand in contact met de entourage van Paulo Dybala. De Argentijnse aanvaller mag mogelijk vertrekken bij Juventus. Ook op de verlanglijst voorin: Fluminense-toptalent Pedro, Dortmund-sensatie Jadon Sancho en Lille-winger Pepe. In het middenveld denken de Red Devils aan Ivan Rakitic, die Barcelona 55 miljoen moet opbrengen, en de talentrijke Daniel James van Swansea. Achterin denkt Man United aan Kalidou Koulibaly, maar Napoli weigerde een bod van 110 miljoen. (Daily Mail/La Gazzetta dello Sport)

- Manchester City heeft interesse in Crystal Palace-verdediger Aaron Wan-Bissaka, net als Juventus-rechtsback Joao Cancelo. Die laatste moet 60 miljoen kosten. (The Times/Record)

- Arsenal denkt eraan om de afkoopclausule van 36 miljoen van Roma-verdediger Kostas Manolas te betalen. Ook Haim Ziyech, Wilfried Zaha, William Sabila en Ryan Fraser staan op de wish list. (Il Messagero/Daily Mail)

Tanguy Ndombele (rechts). Foto: Photo News

- Tottenham wil graag middenvelder Dani Ceballos weghalen bij Real Madrid. Ook Roma-talent Nicolo Zaniolo, Lyon-speler Tanguy Ndombele en Barcelona-winger Malcolm zijn doelwitten. (AS/Daily Mail/Sport)

- Liverpool heeft zijn zinnen gezet op Ryan Sessegnon, Memphis Depay en Felipe Anderson. (Daily Mail/Mirror)

- Chelsea speelt trainer Maurizio Sarri mogelijk kwijt aan Juventus. Sportief directeur Fabio Paratici zit in een constante dialoog met de Italiaan. Als opvolger denken de Blues aan clublegende Frank Lampard. (La Gazzetta dello Sport)

- Wolverhampton denkt aan een bod van bijna 30 miljoen voor Harry Wilson, die op huurbasis bij Derby imponeerde en in dienst is van Liverpool. Ook Newcastle, Southampton en Brighton hebben interesse. Nog op de lijst bij de Wolves: FC Porto-aanvaller Moussa Marega. Die moet wel meer dan 30 miljoen kosten. (Birmingham Mail/Sky Sports/Mirror)

- Everton heeft de kans om Kevin Strootman te huren van Marseille en heeft interesse in Aleksandar Mitrovic. (Sky Sports/Evening Standard)

- Newcastle United wil graag Juan Mata weghalen bij Manchester United. (The Sun)

- Christian Benteke wil bij Cristal Palace blijven ondanks een bod van het Chinese Shandong Luneng, de club van Marouane Fellaini. (Goal)

- John Terry is in gesprek met Middlesbrough over een rol als manager. (Daily Mail)

Romelu Lukaku. Foto: Photo News

Italië

- Juventus is op zoek naar een nieuwe trainer en daarover doen heel wat geruchten de ronde. Pep Guardiola wordt genoemd, maar ook Mauricio Pochettino, Maurizio Sarri en Simone Inzaghi. Antonio Conte wordt trainer van Inter. (La Gazzetta dello Sport/Sky Italia)

- Conte wil Romelu Lukaku en Victor Moses naar Milaan halen vanaf het moment dat hij aangesteld is als trainer van Inter. Voor Lukaku werd een bod uitgebracht van Ivan Perisic plus 30 miljoen. Nog doelwitten zijn Danilo van Man City, Jerome Boateng van Bayern en Nicolo Barella van Cagliari. (Sky Italia/Calciomercato)

- Juventus is geïnteresseerd in Roma-middenvelder Nicolò Zaniolo, waarvoor al gesprekken gevoerd zijn. De Oude Dame heeft ook een akkoord met Lazio-middenvelder Sergej-Milinkovic-Savic, waarvoor de Romeinse club 100 miljoen wil. Paul Pogba blijft wel de droom van Juve. Achterin denkt de club aan Kalidou Koulibaly, Marquinhos, Christian Romero, Toby Alderweireld, Kostas Manolas en Ruben Dias. Ook Tanguy Ndombele staat op de lijst, net als Joao Felix en Federico Chiesa. Paulo Dybala, Douglas Costa, Miralem Pjanic, Alex Sandro, Sami Khedira en Mario Mandzukic kunnen de club eventueel verlaten. Mauro Icardi is ook nog altijd een optie in de spits. (diverse media)

- Napoli heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe rechtsback en daarbij klinkt de naam van Empoli-speler Giovanni Di Lorenzo heel luid. Ook Timothy Castagne wordt gelinkt aan de Partenopei, net als Genk-middenvelder Rusland Malinovskyi en Atalanta-spelmaker Josip Ilicic. Fenerbahçe-middenvelder Eljif Elmas is een doelwit, net als goalgetter Fabio Quagliarella en Hirving Lozano. (Di Marzio/Corriere dello Sport/Il Mattino)

- AS Roma wil FC Porto-spits Moussa Marega in huis halen, Juventus-doelman Mattia Perin werd dan weer aangeboden in Rome. (A Bola)

Timothy Castagne. Foto: AP

- Milan wordt gelinkt aan Fernando Llorente, Stefano Sensi, Shokran Mustafi, Malcom, Richarlison en Timothy Castagne. Simone Inzaghi kan coach worden in plaats van Gennaro Gattuso. Andre Silva is op weg naar de uitgang en wil naar Engeland. (diverse media)

- Parma heeft zijn zinnen gezet op Napoli-spelers Roberto Inglese, Marko Rog en Adam Ounas. (Radio Marte)

Duitsland

- Bayern München wil werk maken van de komst van Leroy Sané, waarvoor al langere tijd contact is met de familie van de Manchester City-aanvaller. Ante Rebic is het alternatief. De transfer van Hamburg-speler Jann-Fiete Arp is intussen rond. Nog op de verlanglijst: Espanyol-verdediger Mario Hermoso, die 20 miljoen moet kosten, en Atlético-metroneem Rodrigo. Max Kruse wordt overwogen als back-up voor Robert Lewandowski, Timo Werner is ook een optie. (Kicker/Sport/Goal)

- Na de komst van Thorgan Hazard, Julian Brandt en Nico Schultz gaat Borussia Dortmund voor Frankfurt-spits Sébastien Haller. Ook Barcelona-talent Mateu Morey komt over. Filipe Luis, Ricardo Rodriguez en Jerome Roussillon zijn opties in de verdediging. Callum Hudson-Odoi staat op de verlanglijst, maar ook bij Bayern. (diverse media)

- Borussia Mönchengladbach wil het geld dat het kreeg voor Thorgan Hazard spenderen aan Leandro Trossard, Benito Raman, Marc Cucurella en Luca Waldschmidt. (Bild)

- Wolfsburg wil Nadiem Amiri weghalen bij Hoffenheim, maar de 22-jarige middenvelder kan ook rekenen op interesse van Leverkusen en uit Engeland. (Bild)

- Leverkusen staat dicht bij een transfer voor Ajax-speler Daley Sinkgraven. (De Telegraaf)

- Schalke 04 heeft interesse in Dodi Lukebakio en wil diens salaris vertienvoudigen. Ook het Franse Lille toont interesse, maar Watford wil 20 miljoen voor de spits. (Bild)

Donny van de Beek (centraal). Foto: Photo News

Frankrijk

- PSG wil 50 miljoen op tafel leggen voor Napoli-middenvelder Allan. Ook Donny van de Beek wordt genoemd in Parijs, net als Stanislav Lobotka. De speler van Celta kan echter ook naar Betis, dat yad Boudebouz plus 20 miljoen heeft geboden. Ook Dortmund-verdediger Abdou Diallo is een optie. Adrien Rabiot mag vertrekken. (Di Marzio/Goal)

- Olympique Lyon wordt gelinkt aan Man United-verdediger Eric Bailly. Het 15-jarige toptalent Rayan Cherki wordt gelinkt aan Real Madrid. (AS)

- AS Monaco heeft interesse in Fulham-middenvelder Jean Michaël Seri. Keita Baldé keert terug van Inter, waarvan Joao Mario gekocht kan worden. (Daily Mail/Le Figaro)

- Marseille wil Rafa Benitez als coach. Rangers-spits Alfredo Morelos staat op de verlanglijst. (Daily Mail)

Rest van Europa

- Klaas Jan Huntelaar gaat nog een jaartje door, maar sluit een buitenlands avontuur uit. “Als ik stop met voetballen, dan is dat bij Ajax.” (Voetbal International)

- Ajax wil Steven Bergwijn wegkopen bij PSV. Ook de Argentijn Cristian Pavón is een doelwit en de Amsterdammers willen 13 miljoen betalen. Nog op de verlanglijst: Ianis Hagi, de zoon van legende Gheorghe Hagi. (Voetbal International/Goal)

- Feyenoord kan Tonny Vilhena wel eens kwijtspelen aan Betis of Leverkusen. (RTV Rijnmond)

- Jasper Cillessen is op weg naar Benfica. (Goal)

- FC Porto heeft interesse in Olivier Ntcham van Celtic. (The Sun)