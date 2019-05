Twee Spaanse minderjarigen verdacht van moedermoord opgepakt in Schaarbeek

Schaarbeek - Twee minderjarigen, allebei met de Spaanse nationaliteit, zijn dinsdagochtend door het Belgische Fast-team opgepakt in een hotel in Schaarbeek. De twee, een koppeltje van zestien en zeventien jaar, worden verdacht van de moord op de moeder van een van hen, zo meldt het Fast-team in een persbericht.

De twee jongeren, P.A.A.Z. en J.C.S., werden dinsdagochtend opgepakt in het Bentley-hotel in Schaarbeek. Ze stonden internationaal gesignaleerd voor de moord op de moeder van P.A.A.Z. De 53-jarige vrouw, Gloria Francisa Z.C., werd gewurgd omdat ze de smartphone van haar zoon had afgenomen.

De vrouw werd vorige week dinsdag als vermist opgegeven in haar woonplaats Mallorca. De laatste persoon die haar levend had gezien, was haar zoon. De dag nadien werd haar levenloze lichaam aangetroffen in een garage dichtbij haar woning. Ze was gedumpt in een plastic zak en het lichaam vertoonde tekenen van geweld.

Onmiddellijk na de ontdekking van het lichaam bleek de zoon gevlucht naar Barcelona samen met zijn vriendinnetje J.C.S. Op 15 mei namen ze het vliegtuig naar Brussel waar ze al die tijd ondergedoken leefden tot het Fugitive Active Search Team van de Federale Politie (FAST) hen kon arresteren.

De twee werden door de onderzoeksrechter in Brussel onder aanhoudingsmandaat geplaatst met het oog op hun overlevering aan het Spaanse gerecht.