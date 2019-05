Ophef rond Ramadag van schooltje: “Moeten ze dan ook vasten op aswoensdag?”

Avelgem - Er is heisa ontstaan rond een initiatief van de Sint-Jan-Berchmansbasisschool in het West-Vlaamse Outrijve. Die school organiseert een Ramadag, waarin de leerlingen net als moslims tijdens de ramadan overdag niet eten en drinken.

Tijdens de Ramadag op vrijdag 24 mei zullen de leerlingen tussen 6 uur ’s ochtends en 21.30 uur ’s avonds niet eten en drinken, zoals moslims dat tijdens de ramadan ook doen. “Enkel voor wie wil/mag”, staat erbij op een brief die aan de leerlingen meegegeven werd en nu onder meer door Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter gedeeld wordt.

Veel mensen tonen zich verontwaardigd op sociale media. “Linkse ratten”, klinkt het. “Moeten ze dan ook meevasten op aswoensdag”, vraagt een ander.

Directeur Marc Deweer van de Sint-Jan-Berchmansbasisschool denkt er niet aan om de Ramadag te annuleren. “We hebben die georganiseerd op vraag van de leerlingen en we gaan daar nu niet op terugkomen. Ik betreur al die reacties op sociale media, maar dit initiatief past perfect in ons leerplan en onze eindtermen rond kennismaken met vreemde culturen en godsdiensten. We betreuren de heisa.”

Deweer benadrukt ook dat op de brief duidelijk staat dat ouders hun kinderen best iets meegeven voor als ze overdag toch te veel honger krijgen. “En wie niet wil, doet gewoon niet mee. We hebben ook duidelijke spelregels geformuleerd voor de leerlingen en hun ouders: we raden aan om wat eten mee te nemen voor als de honger te groot wordt en zelf ziet onze leraar er nauw op toe dat leerlingen ook effectief eten als dat overdag nodig zou blijken.”

“Nadien zullen zij de opgedane kennis en indrukken in de klas bespreken en wij hopen dat zij op die manier gefundeerd in dialoog kunnen gaan met mensen van een andere geloofsovertuiging. De normen en waarden die we onze leerlingen willen bijbrengen zijn die van een katholieke dialoogschool. Vanuit onze christelijke inspiratie gaan we met alle overtuigingen respectvol in dialoog en verwelkomen we iedereen die deze dialoog wil aangaan.”