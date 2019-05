Buurtbewoner vindt plastic zak met beenderen tijdens wandeling

Asse - Een man uit Zellik heeft afgelopen weekend een lugubere ontdekking gedaan, zo meldt Ring Tv. Tijdens een wandeling trof hij in de Hortensialaan, vlakbij de industriezone, een witte plastic zak aan waarin beenderen zaten. Het parket onderzoekt nu of het om menselijke overblijfselen gaat.

Er werd een buurtonderzoek geopend: de politie ging in de omgeving rondvragen of iemand een verdachte persoon had opgemerkt. Voorlopig is die rondvraag echter zonder resultaat.

De beenderen werden intussen aan een wetsdokter bezorgd, aldus het parket Halle-Vilvoorde. Of het om menselijke resten gaat, zal vermoedelijk binnen een paar weken duidelijk zijn.