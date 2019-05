Voor het eerst in 15 jaar weer meer tijgers in Bangladesh

Het aantal tijgers in de Sundarbans in Bangladesh, het grootste mangrovebos ter wereld, is voor het eerst in vijftien jaar weer toegenomen. Dat is volgens de overheid onder meer te danken aan een campagne tegen stroperij, die vier jaar geleden in het natuurgebied opstartte.

Volgens een recente telling van het ministerie van Bossen zijn er zeker 114 Bengaalse tijgers in de Sundarbans. Vier jaar geleden waren dat er slechts 106. De telling werd in een gebied van 1.656 vierkante kilometer uitgevoerd met camera’s.

Shahab Uddin, de minister van Bossen, spreekt van “een groot succes”. “Onze huidige programma’s en strategieën voor de bescherming (van de tijger) blijken efficiënt”, zegt ook Shafiul Alam, die aan het hoofd staat van de overheidsdienst voor het bosbehoud.

In 2015 had de vorige grote telling nog voor ophef gezorgd, omdat er een forse daling van de tijgerpopulatiebleek: van 440 (in 2004) naar 106. De regering van Bangladesh had daarop verschillende maatregelen genomen om de Bengaalse tijger er weer bovenop te helpen. Zo verdubbelde de oppervlakte van het beschermde gebied, om de achteruitgang van het leefgebied van de tijger tegen te gaan.

Bovendien voerden elitetroepen een campagne tegen stropers. Sindsdien hebben bijna 200 smokkelaars hun wapens ingeleverd bij de politie, in ruil voor geld en rechtsbijstand. Tientallen stropers werden gedood.