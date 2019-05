Cineast Rik Kuypers overleden

In de Peruaanse hoofdstad Lima is Rik Kuypers, een van de pioniers van de Vlaamse film, afgelopen nacht overleden. Dat heeft filmhistoricus Paul Geens, die sinds een aantal jaar ook zelf in Peru woont, woensdag gezegd. De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden.

Kuypers werd in 1925 in Mortsel geboren. Samen met Roland Verhavert en schrijver Ivo Michiels, regisseerde Rik Kuypers in 1955 de iconische Vlaamse speelfilm ‘Meeuwen sterven in de haven’. Later regisseerde hij de speelfilms ‘De Obool’ (1966) en ‘Adieu Filippi’ (1968). Daarnaast leverde hij uiteenlopend tv-werk af voor de toenmalige openbare omroep BRT.