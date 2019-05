Waarom je ook bomen moet insmeren tegen de zon

Ze vallen tegenwoordig op in het straatbeeld: bomen met een wit gekalkte schors. De kalk beschermt ze tegen de felle zon, voorkomt infecties en parasieten en vermijdt barsten in de schors.

Geen zonnecrème, maar witte kalk voorkomt dat bomen verbranden. Vooral bomen met een dunne schors zijn gevoelig voor felle zonnestralen, zegt Xavier Coppens van het Agentschap Natuur en Bos bij Radio 2. “Vroeger werd dit vooral gedaan in fruitboomgaarden, maar het kan zeker geen kwaad om de bomen in je tuin te behandelen met kalk.”

Volgens Coppens is vooral de beuk een makkelijk slachtoffer. In de winter houdt kalk de warmte beter vast. In de zomer wordt het extreme zonlicht weerkaatst en voorkomt het niet alleen barsten maar ook infecties. “Vroeger werd het vooral gebruikt tegen parasieten. Als je de scheuren insmeert, groeien ze terug dicht. Daardoor kunnen er geen indringers naar binnen.”

Ook in de tuin

Niet alleen bossen of boomgaarden moeten gekalkt worden. Ook in een gewone tuin kan het nodig zijn. Als je een boom hebt met een dunne schors, die in de middag constant in de felle zon staat, heeft het zeker nut om de schors in te smeren met witte kalk.

Liever geen kalk? Dan kan je ook jutedoeken rond de boom binden.