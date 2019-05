“Maak nu maar werk van die verdomde Brexit, zodat wij verder kunnen met ons leven”

Geen dag is er sinds het Brexit-referendum voorbijgegaan zonder dat de Londenaren kwamen manifesteren voor het Brits parlement. De Leavers gehuld in nationale vlaggen, de Remainers in Europese. Met de EU-verkiezingen voor de deur doen ze extra hun best. De stemming is een nieuwe peiling naar de Britse Brexit-sentimenten, en het is duidelijk voor wie de wind gunstig zit. “Klungelende Tory’s en Labour zullen Nigel Farage de overwinning geven”, zegt kamp-Remain. “Eindelijk zullen we terugkrijgen wat Brussel ons heeft afgepakt”, zegt de andere kant. “Ons land, onze grenzen, ons geld.”