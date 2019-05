Opnieuw een Duitse coach voor Moeskroen: Bernd Hollerbach is opvolger van Bernd Storck

De Duitser Bernd Hollerbach volgt zijn landgenoot Bernd Stork op bij eersteklasser Moeskroen, zo maakte de club woensdag bekend. Op Le Canonnier ondertekende de 49-jarige coach een contract voor twee seizoenen.

Moeskroen was al een tijdje op zoek naar een nieuwe trainer, nadat Storck zijn vertrek had aangekondigd. De Duitser wordt genoemd als mogelijke opvolger van Philippe Clement bij Racing Genk, als het tot een vertrek bij de landskampioen zou komen.

Hollerbach zat zonder werk sinds hij in maart vorig jaar aan de kant werd geschoven bij Hamburg, dat enkele weken later voor de eerste keer in zijn geschiedenis naar tweede klasse zou degraderen. Als assistent-trainer van Felix Magath vierde hij in 2009 de Duitse landstitel met Wolfsburg.